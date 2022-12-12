Дмитрий Антропович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Антроп
Мать: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Сидоровна
Смерть
1811