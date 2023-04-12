Федорова (Беликова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Беликова) Валентина

Место рождения

Благовещенск

Дата рождения

21.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953

Отец: Беликов Василий

Мать: Беликова Елизавета

Благовещенск
Рождение ребёнка
08.04.1976

Сын: Федоров Сергей

Отец ребёнка: Федоров Валерий

Рождение ребёнка
03.09.1983

Дочь: Топильская Елизавета

Отец ребёнка: Федоров Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Валерий

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