Федорова (Беликова) Валентина
Место рожденияБлаговещенск
Дата рождения21.11.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953
Отец: Беликов Василий
Мать: Беликова Елизавета
Благовещенск
Рождение ребёнка
08.04.1976
Сын: Федоров Сергей
Отец ребёнка: Федоров Валерий
Рождение ребёнка
03.09.1983
Дочь: Топильская Елизавета
Отец ребёнка: Федоров Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Валерий