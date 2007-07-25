Федоров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.06.1952

Дата смерти

Около 25.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1976

Сын: Федоров Сергей

Мать ребёнка: Федорова Валентина

Рождение ребёнка
03.09.1983

Дочь: Топильская Елизавета

Мать ребёнка: Федорова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Валентина

Смерть
Около 25.07.2007
Похороны
Неизвестно
с.панское Мичуринский район
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