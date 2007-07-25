Федоров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 23.06.1952
Дата смертиОколо 25.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1976
Сын: Федоров Сергей
Мать ребёнка: Федорова Валентина
Рождение ребёнка
03.09.1983
Дочь: Топильская Елизавета
Мать ребёнка: Федорова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Валентина
Смерть
Около 25.07.2007
Похороны
Неизвестно
с.панское Мичуринский район