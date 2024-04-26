Родионова (Хохлова) Ульяна Николаевна До 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионова (Хохлова) Ульяна Николаевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: Хохлов Николай Андреевич

Мать: Хохлова Татьяна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.07.1814 ст.

Муж: Родионов Василий Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были деревни Песочное крестьяне: Николай Алексеевич Комиссаров, Иван Иванович Антонов, Николай Афанасьевич Пряхин; села Богор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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