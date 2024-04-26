Родионова (Хохлова) Ульяна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Бракосочетание
13.07.1814 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были деревни Песочное крестьяне: Николай Алексеевич Комиссаров, Иван Иванович Антонов, Николай Афанасьевич Пряхин; села Богор... Показать все
Смерть
Неизвестно