Володченкова Анна (Ганна, Ханна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володченкова Анна (Ганна, Ханна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1896
Ельня
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Володченков Виктор Егорович

Отец ребёнка: Володченков Егор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ястребова Екатерина

Отец ребёнка: Володченков Егор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченков Николай Егорович

Отец ребёнка: Володченков Егор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченков Владимир Егорович

Отец ребёнка: Володченков Егор Романович

Смерть
07.02.1961
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