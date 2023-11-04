Володченков Егор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володченков Егор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Володченков Виктор Егорович

Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ястребова Екатерина

Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченков Николай Егорович

Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володченков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)

Смерть
1944
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