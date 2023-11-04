Володченков Егор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Володченков Виктор Егорович
Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ястребова Екатерина
Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володченков Николай Егорович
Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володченков Владимир Егорович
Мать ребёнка: Володченкова Анна (Ганна, Ханна)
Смерть
1944