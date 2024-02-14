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Нафик

Место рождения

д.Байряка Чеканскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1855

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.
1866 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафия

Рождение ребёнка
1886

Сын: Нафиков Габдерафик

Мать ребёнка: Кафия

Бракосочетание
1899

Жена: (Шафикова) Шарифа

Рождение ребёнка
15.09.1901

Сын: Нафиков Габдерахим

Мать ребёнка: (Шафикова) Шарифа

Смерть
1921
Похороны
Неизвестно

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