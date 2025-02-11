Федотов Максим 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Федотов Максим

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1753, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Федотов Федот1711 г.р.
Супруги
Федотов Екатерина1751 г.р.
Дети
(Федотов) Аксинья1775 г.р.
(Федотов) Дарья1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Федотов Федот

Мать: не указана

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотов Екатерина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Федотов) Аксинья

Мать ребёнка: Федотов Екатерина

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Федотов) Дарья

Мать ребёнка: Федотов Екатерина

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1780

Сын: Федотов Никита

Мать ребёнка: Федотов Екатерина

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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