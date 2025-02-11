Федотов Максим
мужской, родился 1753, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецФедотов Федот1711 г.р.
Супруги
Федотов Екатерина1751 г.р.
Дети
(Федотов) Аксинья1775 г.р.
(Федотов) Дарья1777 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Федотов Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотов Екатерина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Федотов) Аксинья
Мать ребёнка: Федотов Екатерина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Федотов) Дарья
Мать ребёнка: Федотов Екатерина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Федотов Никита
Мать ребёнка: Федотов Екатерина
Смерть
Неизвестно