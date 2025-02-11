Фёдор Макаров
мужской, родился 1811, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 1855, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМакар Астафьев1787 г.р.
Супруги
Акулина Игнатова1812 г.р.
Дети
Еремей Фёдоров1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Макар Астафьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Игнатова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Еремей Фёдоров
Мать ребёнка: Акулина Игнатова
Место жительства
1850
Смерть
1855
Место жительства
1858