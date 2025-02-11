Фёдор Макаров 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Макаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 1855, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Макар Астафьев1787 г.р.
Супруги
Акулина Игнатова1812 г.р.
Дети
Еремей Фёдоров1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Макар Астафьев

Мать: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Игнатова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Еремей Фёдоров

Мать ребёнка: Акулина Игнатова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

13

Смерть
1855
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

13

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