Извекова (Извекова) Анастасия Андреевна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Извекова (Извекова) Анастасия Андреевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1853

умерла 29.10.1931, Бердянск

Супруги
Извеков Сергей Афанасьевич11.09.1853 г.р.
Дети
Извеков Аким Сергеевич1878 г.р.
(Извекова) Агафия Сергеевна1880 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Сергей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1878

Сын: Извеков Аким Сергеевич

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Извекова) Агафия Сергеевна

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.09.1881

Дочь: (Извекова) Евфросиния Сергеевна

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.02.1883

Дочь: (Извекова) Христина Сергеевна

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.06.1884

Сын: Извеков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.10.1886

Дочь: Фёдорова (Извекова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.03.1890

Дочь: Кирхаджи (Извекова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич

Смерть
29.10.1931

Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.