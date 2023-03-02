Извекова (Извекова) Анастасия Андреевна
женский, родилась 1853
умерла 29.10.1931, Бердянск
Супруги
Извеков Сергей Афанасьевич11.09.1853 г.р.
Дети
Извеков Аким Сергеевич1878 г.р.
(Извекова) Агафия Сергеевна1880 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Извекова) Агафия Сергеевна
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.09.1881
Дочь: (Извекова) Евфросиния Сергеевна
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.02.1883
Дочь: (Извекова) Христина Сергеевна
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.06.1884
Сын: Извеков Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.10.1886
Дочь: Фёдорова (Извекова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.03.1890
Дочь: Кирхаджи (Извекова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Извеков Сергей Афанасьевич
Смерть
29.10.1931
Похороны
Неизвестно