Фокс Арнольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокс Арнольд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокс Дориан

Мать ребёнка: Фокс-Гринвилл-Мигнатт Лилиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокс Адалинда

Мать ребёнка: Фокс-Гринвилл-Мигнатт Лилиан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокс-Гринвилл-Мигнатт Лилиан

Смерть
Неизвестно
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