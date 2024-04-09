Сотникова (Кириченко) Татьяна Фёдровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Кириченко) Татьяна Фёдровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950

Отец: Кириченко Фёдор Семёнович

Мать: Кириченко Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плинокос Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
02.02.1970

Дочь: Баранова (Сотникова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сотников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1977

Дочь: Хисамутдинова (Плинокос) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Плинокос Владимир Яковлевич

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