Сотникова (Кириченко) Татьяна Фёдровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1970
Дочь: Баранова (Сотникова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сотников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1977
Дочь: Хисамутдинова (Плинокос) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Плинокос Владимир Яковлевич