Кириченко Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Кириченко Валерий Фёдорвич
Мать ребёнка: Кириченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1950
Дочь: Сотникова (Кириченко) Татьяна Фёдровна
Мать ребёнка: Кириченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1956
Сын: Кириченко Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Кириченко Ольга Ивановна