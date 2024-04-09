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Кириченко Фёдор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: Кириченко Семён Васильевич

Мать: Кириченко Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Кириченко Валерий Фёдорвич

Мать ребёнка: Кириченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1950

Дочь: Сотникова (Кириченко) Татьяна Фёдровна

Мать ребёнка: Кириченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1956

Сын: Кириченко Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Кириченко Ольга Ивановна

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