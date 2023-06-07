Такеев Сайфий Ахматдинурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Такеева Нафиса Гареевна
Рождение ребёнка
21.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Такеева Нафиса Гареевна
Киргизия
Смерть
Неизвестно