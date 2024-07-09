Лапина Емельянова Пелагея Викторовна 27.09.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина Емельянова Пелагея Викторовна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.09.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1900 ст.

Отец: Емельянов Лапин Виктор Александрович по крестн.отцу / Степанович по отчиму

Мать: Емельянова Лапина (Панова) Анна Доримедонтовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.09.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянка Агафия Поликарповна Иудина Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Смерть
Неизвестно

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