Лапина Емельянова Пелагея Викторовна
Место рождения
Дата рождения27.09.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1900 ст.
Отец: Емельянов Лапин Виктор Александрович по крестн.отцу / Степанович по отчиму
дата крещения - 27.09.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянка Агафия Поликарповна Иудина Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Смерть
Неизвестно