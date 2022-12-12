Селезнева (Шадрина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Шадрина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шадрин Сергей

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Артамоновна

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лукерья Артамоновна

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Селезнёв Иван Артамонович

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Селезнёв Гаврила Артамоновичч

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Селезнёв Андрей Артамонович

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Селезнёв Иван Артамонович

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Селезнёв Иван (меньшой) Артамонович

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Василиса Артамоновна

Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Артамон Сафронович

Смерть
Неизвестно
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