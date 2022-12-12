Селезнева (Шадрина) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шадрин Сергей
Мать: не указана
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Артамоновна
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лукерья Артамоновна
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Селезнёв Иван Артамонович
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Селезнёв Гаврила Артамоновичч
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Селезнёв Андрей Артамонович
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Селезнёв Иван Артамонович
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Селезнёв Иван (меньшой) Артамонович
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Василиса Артамоновна
Отец ребёнка: Селезнёв Артамон Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно