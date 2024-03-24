Сапожников Николай Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Николай Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18

Отец: не указан

Мать: Аксинья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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