Абаркина (Шувалова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаркина (Шувалова) Лидия Павловна

Место рождения

Акулово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.10.1932

Дата смерти

08.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932

Отец: Шувалов Павел Павлович

Мать: Шувалова Татьяна Филипповна

Акулово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Климова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Климова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1954

Сын: Абаркин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич

Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1969

Дочь: Колобаева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич

Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.?

Дочь: Колобаева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич

Смерть
08.03.2009
Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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