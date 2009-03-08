Абаркина (Шувалова) Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения05.10.1932
Дата смерти08.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Климова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Климова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1954
Сын: Абаркин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1969
Дочь: Колобаева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.?
Дочь: Колобаева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Абаркин Николай Васильевич
Смерть
08.03.2009