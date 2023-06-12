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Климова (Абаркина) Юлия Николаевна
Климова (Абаркина) Юлия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1952
Пол
Женский
Отец
Абаркин Николай Васильевич
1927 г.р.
Мать
Абаркина (Шувалова) Лидия Павловна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Отец:
Абаркин Николай Васильевич
Мать:
Абаркина Лидия Павловна
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