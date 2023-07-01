Васина Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Васин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Васин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Васина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Васин Павел Иванович
Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович
Смерть
1900