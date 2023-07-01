Васина Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина Марфа Алексеевна

Место рождения

Сафоново, Чехов, Московская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафоново, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Васин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Васина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Васин Павел Иванович

Отец ребёнка: Васин Иван Лукьянович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1900
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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