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Попова Матрёна Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

21.01.1826

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Дочь: (Попова) Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1780

Муж: Попов Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Попов Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Попов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Пётр Игнатьевич

Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Сын: Попов Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Попов Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.01.1826
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

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