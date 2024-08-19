Попова Матрёна Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти21.01.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Дочь: (Попова) Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Попов Игнатий Степанович
Смерть
21.01.1826