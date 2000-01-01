Радванская (Ямщикова) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1856
Дочь: Эрдели Анна Андреевна
Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно