Радванская (Ямщикова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Ямщикова) Серафима Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1856

Дочь: Эрдели Анна Андреевна

Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Радванский Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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