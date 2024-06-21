Бобошин Георгий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобошин Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.02.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобошин Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бобошин Петр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бобошина Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.02.1898 ст.
Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/967993#151

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