Бобошин Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.02.1898 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобошин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бобошина Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.02.1898 ст.
Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/967993#151