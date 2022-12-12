Лукиан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукиан Васильев

Лукиан Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Василий Никифоров

Мать: Мария Григорьева

ИВ-1737 Лукиан 11=1726 ИВ-1739 Лукиан 15=1724 ИВ-1740 Лукиан 16=1724 ИВ-1742 Лукиан 18=1724 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754, 1755 та... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close