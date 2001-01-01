Медведев Неизвестно Татарин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Сараева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родная Дочь Не нашли ее после детдома
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Татьяна Жила рядом на Племхозе
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родной Сын Был в детдоме Его усыновили и увезли в Горно-Алтайск
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старший Сын Убили во время кулачных игр на льду
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жила В Селе Потом Приехала В Акташ Маруся До этого жила в детдоме
Мать ребёнка: Неизвестно
Смерть
Неизвестно