Медведев Неизвестно Татарин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Неизвестно Татарин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Сараева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родная Дочь Не нашли ее после детдома

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Татьяна Жила рядом на Племхозе

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родной Сын Был в детдоме Его усыновили и увезли в Горно-Алтайск

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Сын Убили во время кулачных игр на льду

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жила В Селе Потом Приехала В Акташ Маруся До этого жила в детдоме

Мать ребёнка: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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