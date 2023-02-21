Жила В Селе Потом Приехала В Акташ Маруся До этого жила в детдоме
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Неизвестно Татарин
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Бабушка возила его на Белую Гору
Отец ребёнка: Маленький Мужичонка Имя не помнит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Маленький Мужичонка Имя не помнит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Маленький Мужичонка Имя не помнит
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно