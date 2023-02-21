Жила В Селе Потом Приехала В Акташ Маруся До этого жила в детдоме — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖила В Селе Потом Приехала В Акташ Маруся До этого жила в детдоме

Жила В Селе Потом Приехала В Акташ Маруся До этого жила в детдоме

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Неизвестно Татарин

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Бабушка возила его на Белую Гору

Отец ребёнка: Маленький Мужичонка Имя не помнит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Маленький Мужичонка Имя не помнит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Маленький Мужичонка Имя не помнит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маленький Мужичонка Имя не помнит

Смерть
Неизвестно
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