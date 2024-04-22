Асанов Радион Трифонов
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Асанов Трифон Иванов
Мать: Асанова Домна Мартынова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 17
Восприемник
07.01.1890 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 174 Восприемник у Афанасия сына Кобелева Логина Федорова и Акилины Максимовой
Восприемник
16.12.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 285 деревня неразборчива
Поручитель
14.02.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 189
Поручитель
14.02.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 189
Поручитель
30.01.1904 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.77
Бракосочетание
08.01.1907 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 326 Жених вторым браком Поручители: По жениху д. Пессянки Иларион Трифонов Асанов и д. Полом отставной рядовой Михаил Захаров Ефимов... Показать все
Поручитель
25.01.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198
Поручитель
17.04.1911 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 99 Стр. 235
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно