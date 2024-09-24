Лазарев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1844 ст.
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1844 ст.
Восприемники: Андрей Ефимович Зверев и вдова Марья Андреевна
Бракосочетание
14.10.1862 ст.
Жена: Авдотья Егоровна
Поручители по жениху: села Шапкино Семён Иванович, Антон Иванович Поручители по невесте: деревни Владимировской Сергей Егорович и Гавриил Петрович
Бракосочетание
14.10.1862 ст.
Жена: не указана
Поручители по жениху: Антон Иванович и Семён Иванович (братья) Поручители по невесте: деревни Владимировской крестьяне Сергей Егорович и Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1865 ст.
Дочь: Назарова (Лазарева) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Восприемники: села Шапкино крестьянин Семён Корнилович и деревни Владимирской крестьянская дочь Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
06.03.1869 ст.
Дочь: (Лазарева) Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Восприемники: деревни Редькиной Степан Егорович и деревни Митяево крестьянка Александра Ивановна
Смерть
После 1911
Дом Прохорова Сретенский сорок, церковь Трёхсвятительская у Красных Ворот