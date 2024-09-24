Лазарев Алексей Иванович 04.03.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1844 ст.

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1844 ст.

Отец: Лазарев Иван Лазаревич

Мать: Лазарева (Зверева) Аксинья (Ксения) Андреевна

Восприемники: Андрей Ефимович Зверев и вдова Марья Андреевна
Бракосочетание
14.10.1862 ст.

Жена: Авдотья Егоровна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: села Шапкино Семён Иванович, Антон Иванович Поручители по невесте: деревни Владимировской Сергей Егорович и Гавриил Петрович
Бракосочетание
14.10.1862 ст.

Жена: не указана

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители по жениху: Антон Иванович и Семён Иванович (братья) Поручители по невесте: деревни Владимировской крестьяне Сергей Егорович и Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1865 ст.

Дочь: Назарова (Лазарева) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: села Шапкино крестьянин Семён Корнилович и деревни Владимирской крестьянская дочь Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
06.03.1869 ст.

Дочь: (Лазарева) Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: деревни Редькиной Степан Егорович и деревни Митяево крестьянка Александра Ивановна
Смерть
После 1911
Дом Прохорова Сретенский сорок, церковь Трёхсвятительская у Красных Ворот

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