Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Филиппович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
29.01.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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