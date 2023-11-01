Жуков Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1962
Отец: Жуков Леонид Михайлович
Мать: Жукова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1983
Рождение ребёнка
21.10.1983
Рождение ребёнка
30.12.2007
Дочь: Жукова София Сергеевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазунова Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Николаевна