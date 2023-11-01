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Жуков Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1962

Отец: Жуков Леонид Михайлович

Мать: Жукова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1983

Сын: Жуков Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1983

Сын: Жуков Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.2007

Дочь: Жукова София Сергеевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазунова Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Николаевна

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