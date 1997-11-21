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Журавлев Александр Сергеевич
Журавлев Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.1997
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Сергей Александрович
1974 г.р.
Мать
Журавлева Ирина Васильевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1997
Отец:
Журавлев Сергей Александрович
Мать:
Журавлева Ирина Васильевна
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