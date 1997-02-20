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Стус Евгений Алексеевич
Стус Евгений Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1993
Пол
Мужской
Отец
Стус Алексей Николаевич
1968 г.р.
Мать
Стус Светлана Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1993
Отец:
Стус Алексей Николаевич
Мать:
Стус Светлана Владимировна
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