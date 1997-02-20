Стус Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтус Евгений Алексеевич

Стус Евгений Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1993

Отец: Стус Алексей Николаевич

Мать: Стус Светлана Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close