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Затонский Александр Федорович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

13.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1941 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Затонский Федор Иванов

Мать: Затонская Матрена Дмитриевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Толчева Елена

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1947

Сын: Затонский Николай

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
08.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

с. Радовка, Абдулинский р-он,Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Затонская Марфа Яковлевна

Военная награда
Неизвестно
Затонский Александр Федорович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 661 ап 206 сд 1 УкрФ Даты подвига: 21.10.1943 Дата документа: 05.11.1943 Приказ подразделения №: 624/н от: 05.11.1943 Издан: 661 ап 206 сд 1 Украинского фронта
Затонский Александр Федорович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка Номер документ... Показать все
Смерть
13.11.2000
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
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