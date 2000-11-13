Затонский Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти13.11.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Толчева Елена
Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1947
Сын: Затонский Николай
Мать ребёнка: Затонская Марфа Яковлевна
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1949
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
08.10.1951
с. Радовка, Абдулинский р-он,Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1954
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1958
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1961
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.07.1963
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Затонский Александр Федорович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 661 ап 206 сд 1 УкрФ Даты подвига: 21.10.1943 Дата документа: 05.11.1943 Приказ подразделения №: 624/н от: 05.11.1943 Издан: 661 ап 206 сд 1 Украинского фронта
Затонский Александр Федорович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка Номер документ... Показать все
Смерть
13.11.2000
Абдулино, Оренбургская обл., Россия