Затонская Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти17.08.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1906
Дочь: Анастасия Феодорова
Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов
с. Радовка, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
27.03.1911
Дочь: Мария Феодорова
Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов
с. Радовка, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
25.04.1912
Дочь: Толчева Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Затонский Василий Федорович
Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов
Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Затон
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Затонский Александр Федорович
Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Марфа Феодорова
Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов
Смерть
17.08.1965