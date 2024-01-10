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Затонская Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

17.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1906

Дочь: Анастасия Феодорова

Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов

с. Радовка, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
27.03.1911

Дочь: Мария Феодорова

Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов

с. Радовка, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
25.04.1912

Дочь: Толчева Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Затонский Василий Федорович

Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов

Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Затон
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Затонский Александр Федорович

Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Марфа Феодорова

Отец ребёнка: Затонский Федор Иванов

Смерть
17.08.1965
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