Бадритдинов Ахматгарай Ахтарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадритдинов Ахматгарай Ахтарович

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Место рождения

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

08.07.1955

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1955

Отец: Бадритдинов Ахтар Бадретдинович

Мать: Бадритдинова (Хисамитова) Сайма Хисамитовна

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадритдинова (Исмагилова) Фануза Исхаковна

Рождение ребёнка
10.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадритдинова (Исмагилова) Фануза Исхаковна

Рождение ребёнка
20.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадритдинова (Исмагилова) Фануза Исхаковна

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