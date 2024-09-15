Бадритдинов Ахматгарай Ахтарович
Место рождения
Дата рождения08.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадритдинова (Исмагилова) Фануза Исхаковна
Рождение ребёнка
20.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадритдинова (Исмагилова) Фануза Исхаковна