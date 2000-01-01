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Любимов Тимофей
Любимов Тимофей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1690
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Парфён Любимович
Мать
(Переседова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец:
Парфён Любимович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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