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Заикина Ульяния Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

19.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикин Косьма Борисов

Рождение ребёнка
02.08.1843

Дочь: (Заикина) Евдокия ст.

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1845

Сын: Заикин Антипий (Антоний) Косьмин

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1848

Дочь: (Заикина) Дария ст

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1849

Сын: Заикин Василий Косьмин

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1855

Сын: Заикин Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1856

Дочь: (Заикина) Мелания Косьмина

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1858

Сын: Заикин Флор Косьмин

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1860

Дочь: (Заикина) Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1862

Дочь: (Заикина) Дария Косьмина

Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.06.1896
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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