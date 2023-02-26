Заикина Ульяния Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти19.06.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1843
Дочь: (Заикина) Евдокия ст.
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
30.11.1845
Сын: Заикин Антипий (Антоний) Косьмин
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
03.03.1848
Дочь: (Заикина) Дария ст
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
25.12.1849
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
27.04.1855
Сын: Заикин Иоанн Косьмин
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
31.12.1856
Дочь: (Заикина) Мелания Косьмина
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
17.08.1858
Сын: Заикин Флор Косьмин
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
02.08.1860
Дочь: (Заикина) Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Рождение ребёнка
19.03.1862
Дочь: (Заикина) Дария Косьмина
Отец ребёнка: Заикин Косьма Борисов
Смерть
19.06.1896
Причина смерти: от натуральной