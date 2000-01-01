Гагаринова Татьяна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Татьяна Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1845 ст.

Сын: Гагаринов Иван Евстратович

Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Евстратова

Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Рождение ребёнка
10.08.1851 ст.

Сын: Гагаринов Иван Евстратович

Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Рождение ребёнка
16.04.1854

Сын: Гагаринов Фёдор Евстратович

Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Евстратова

Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Смерть
После 1858
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