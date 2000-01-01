Гагаринова Татьяна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1845 ст.
Сын: Гагаринов Иван Евстратович
Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Евстратова
Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1851 ст.
Сын: Гагаринов Иван Евстратович
Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Рождение ребёнка
16.04.1854
Сын: Гагаринов Фёдор Евстратович
Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Евстратова
Отец ребёнка: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858