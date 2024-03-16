(Жорова) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения10.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908 ст.
Отец: Жоров Семён Степанович
Мать: Жорова Варвара Фёдоровна
Крещение
12.10.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники той же деревни крестьянин Павел Феодоров Геращенок и Дарья Косьмина Ерошенко.
Смерть
Неизвестно