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(Жорова) Мария Семёновна

Место рождения

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
10.10.1908 ст.

Отец: Жоров Семён Степанович

Мать: Жорова Варвара Фёдоровна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.10.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники той же деревни крестьянин Павел Феодоров Геращенок и Дарья Косьмина Ерошенко.
Смерть
Неизвестно

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