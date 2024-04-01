Мухина (Клевакина) Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1864
Отец: Клевакин Григорий Николаев
Мать: Клевакина 1 Жена
Бракосочетание
18.01.1887
Муж: Мухин Федор Леонтьев
м. 26 ж. 22
Рождение ребёнка
03.11.1887
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
13.06.1889
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
Около ?.09.1890
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
18.01.1894
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
30.03.1896
Дочь: Мария2? Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1897
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
21.02.1899
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
18.05.1900
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
20.05.1901
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1903
Сын: Мухин Петр Федоров
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: Ефросинья Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Федор Леонтьев
Смерть
Неизвестно