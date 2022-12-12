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Галиулла

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Место рождения

Эбалаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Эбалаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1871

Жена: Бибихакима Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
310 сум | ее представлял старший брат Самит Валиш улы его отец свидетели Хабибулла Хурамша улы и Сафа Ахмяр улы
Место жительства
Неизвестно
Эбалаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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