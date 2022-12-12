Галиулла
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1871
Жена: Бибихакима Габитова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
310 сум | ее представлял старший брат Самит Валиш улы его отец свидетели Хабибулла Хурамша улы и Сафа Ахмяр улы
Место жительства
Неизвестно