Долинина Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долининъ Матвей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Долинина) Марья
Отец ребёнка: Долининъ Матвей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Долинина) Агафья
Отец ребёнка: Долининъ Матвей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Долининъ Павелъ
Отец ребёнка: Долининъ Матвей