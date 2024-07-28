Чернова Устиния Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1884 ст.
Дочь: Карпенко (Чернова) Агрипинья Илларионовна
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.
Дочь: Тимошенко (Чернова) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович