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Чернова Устиния Кузьминична

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Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Илларион Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Сын: Чернов Яков Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1884 ст.

Дочь: Карпенко (Чернова) Агрипинья Илларионовна

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.

Дочь: Тимошенко (Чернова) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

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