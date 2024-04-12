Рубцова (Мозжерина) Феодора Пантилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Мозжерина) Феодора Пантилеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Мозжерин Пантилей Александрович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1831 в крестных
Рождение ребёнка
1817

Сын: Рубцов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Рубцов Алексей Алексеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Рубцов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Рубцов Алексей Алексеевич

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1862 в поручителях
Бракосочетание
1831

Муж: Рубцов Алексей Алексеевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
второй брак
Смерть
Неизвестно
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