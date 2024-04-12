Рубцова (Мозжерина) Феодора Пантилеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Мозжерин Пантилей Александрович
1831 в крестных
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Рубцов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Рубцов Алексей Алексеевич
1862 в поручителях
Бракосочетание
1831
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
второй брак
Смерть
Неизвестно