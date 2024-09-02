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Писькаева Иустина Борисова

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.09.1913 ст.

Дата смерти

27.09.1913 ст.

Пол

Женский

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Место
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Рождение
25.09.1913 ст.

Отец: Писькаев Борис Варфоломеев

Мать: Писькаева (Кормишкина) Марина Фомина

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.94об-95 родители: Села Новых Маклауша крестьянин Борис Варфоломеев Писькаев и законная его жена Мария Фомина, оба православные.
Крещение
25.09.1913 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.94об-95 восприемники: Села Новых Маклауша крестьянин Павел Фомин Кормишкин и Села Новых Маклауша крестьянина Варфоломея Козьмина Писькаева дочь, девица Агапия.
Смерть
27.09.1913 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.220об-221 Села Новых Маклауша крестьянина Бориса Варфоломеева Писькаева дочь Иустина, 1,5 года причина смерти: от младенческой
Крещение
29.09.1913 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.220об-221 на отведеном кладбище

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