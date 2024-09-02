Писькаева Иустина Борисова
Место рождения
Дата рождения25.09.1913 ст.
Дата смерти27.09.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
25.09.1913 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.94об-95 родители: Села Новых Маклауша крестьянин Борис Варфоломеев Писькаев и законная его жена Мария Фомина, оба православные.
Крещение
25.09.1913 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.94об-95 восприемники: Села Новых Маклауша крестьянин Павел Фомин Кормишкин и Села Новых Маклауша крестьянина Варфоломея Козьмина Писькаева дочь, девица Агапия.
Смерть
27.09.1913 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.220об-221 Села Новых Маклауша крестьянина Бориса Варфоломеева Писькаева дочь Иустина, 1,5 года причина смерти: от младенческой
Крещение
29.09.1913 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.220об-221 на отведеном кладбище