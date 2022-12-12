Иванов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.06.1937
Дата смерти23.04.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Иванова Нина Григорьевна
Бракосочетание
18.02.1961
Жена: Иванова Фатинья Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1961
Сын: Иванов Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Иванова Фатинья Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1969
Сын: Иванов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Иванова Фатинья Ивановна
Смерть
23.04.1990