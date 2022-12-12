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Иванов Юрий Иванович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

04.06.1937

Дата смерти

23.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Нина Григорьевна

Бракосочетание
18.02.1961

Жена: Иванова Фатинья Ивановна

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.09.1961

Сын: Иванов Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Иванова Фатинья Ивановна

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.09.1969

Сын: Иванов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Иванова Фатинья Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
23.04.1990
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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