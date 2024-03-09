Антамохин Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти01.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Около 1941
Воевал и был контужен,попал в плен,освобож- ден в 1942 году,позднее попал вбольницуиз-за того что ранение сказалось на памяти и сознании. Он терялся, не помнил адрес и похоже страдал от ПТСР, так как... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1941
Дочь: Гнездилова Аэлита Михайловна
Мать ребёнка: Кудряшова (Гусева) Анастасия Петровна
Смерть
01.01.1962