Антамохин Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антамохин Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

01.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Около 1941
Воевал и был контужен,попал в плен,освобож- ден в 1942 году,позднее попал вбольницуиз-за того что ранение сказалось на памяти и сознании. Он терялся, не помнил адрес и похоже страдал от ПТСР, так как... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1941

Дочь: Гнездилова Аэлита Михайловна

Мать ребёнка: Кудряшова (Гусева) Анастасия Петровна

Смерть
01.01.1962

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