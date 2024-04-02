Ильин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Виктор

Место рождения

Сахалин

Дата рождения

17.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1950

Отец: Ильин Иван

Мать: Ильина (Симонова) Агафья Феклистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Викторович

Мать ребёнка: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Владимир

Мать ребёнка: Ильина (Жибарева) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Жибарева) Антонина

Рождение ребёнка
16.12.1977

Дочь: Балдакова (Ильина) Надежда

Мать ребёнка: Ильина (Жибарева) Антонина

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