Ильин Виктор
Место рожденияСахалин
Дата рождения17.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1950
Отец: Ильин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Викторович
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Владимир
Мать ребёнка: Ильина (Жибарева) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1977
Дочь: Балдакова (Ильина) Надежда
Мать ребёнка: Ильина (Жибарева) Антонина