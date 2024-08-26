Холзаков Мирон Карпович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти14.05.1785 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Холзаков Карп Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Холзаков Даниил Миронович
Мать ребёнка: Холзакова Параскева Абрамовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Холзаков Никита Миронович
Мать ребёнка: Холзакова Параскева Абрамовна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрона Мироновна
Мать ребёнка: Холзакова Параскева Абрамовна
Смерть
14.05.1785 ст.