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Холзаков Мирон Карпович

Место рождения

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

14.05.1785 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Холзаков Карп Максимович

Мать: не указана

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холзакова Параскева Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Холзаков Даниил Миронович

Мать ребёнка: Холзакова Параскева Абрамовна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Холзаков Никита Миронович

Мать ребёнка: Холзакова Параскева Абрамовна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрона Мироновна

Мать ребёнка: Холзакова Параскева Абрамовна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.05.1785 ст.

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