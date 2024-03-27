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Габдулгафаров Бахтияр

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ишназаров Габдулгафар

Мать: Ишназарова (Габдулгафарова) Сахибямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтиярова Гафифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бахтияров Мухаметхафиз

Мать ребёнка: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бахтияров Гайнилбаян

Мать ребёнка: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Бахтиярова) Хайрилбанат

Мать ребёнка: Бахтиярова Гафифа

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бахтияров Мухаметсадык

Мать ребёнка: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Бахтиярова) Газзилбанат

Мать ребёнка: Бахтиярова Гафифа

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бахтияров Мухаметшафий

Мать ребёнка: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бахтияров Мухаметзариф

Мать ребёнка: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Бахтиярова) Хабибямал

Мать ребёнка: Бахтиярова Махубямал

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бахтияров Мухаметша

Мать ребёнка: Бахтиярова Гафифа

Смерть
1853
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Саитбурханова (Бахтиярова) Фахриямал

Мать ребёнка: Бахтиярова Гафифа

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